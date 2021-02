- King’s Bounty II annoncé pour août

Publié le Vendredi 12 février 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Couronnement repoussé

King’s Bounty II sortira en août prochain, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Initialement prévu pour mars, le jeu est repoussé de quelques mois pour, comme d'habitude, permettre d'atteindre un niveau satisfaisant et correct. On connaît la chanson, Cyberpunk 2077 (entre autres) nous avait fait le même coup...Alors que nous, on connaît la vérité : il reste de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas faire venir les putes et les dealers pour la coke, Covid oblige, alors ils ont abusé de l'alcool. Et la gueule de bois, ça fait mauvais ménage avec le boulot.Enfin bref.Pour rappel, cette série de jeux tactiques au tour par tour s'offre donc un nouvel opus dans lequel vous allez incarner trois héros bien décidés à renvoyer des hordes de morts-vivants dans les limbes, sillonnant votre royaume, partant à l'aventure pour remplir des quêtes, aidant les habitants...Allez hop, nouvelle vidéo.