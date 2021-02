- Cathedral, un nouveau metroidvania sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un metroidvania sur console portable est-ce un metroidvania pocket ?

Hommage aux jeux sortis sur NES et SNES à l'époque où ces consoles pouvaient être qualifiées de Next-Gen, Cathedral est un metroidvania (entre Metroid et Castlevania, donc) qui vient de sortir sur Nintendo Switch.Vous allez y incarner un chevalier piégé dans un monde inconnu. Il va devoir faire équipe avec une âme pour récupérer une orbe protégée par 5 gardiens, orbe qui lui permettra de rentrer chez lui.Le jeu propose de parcourir plus de 600 pièces différentes.Déjà disponible sur PC depuis quelques mois, le jeu est donc désormais disponible sur Switch pour le prix de 13,99 €.