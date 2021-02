- Samurai Warriors 5 arrive cet été

Publié le Vendredi 19 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Le grand renouveau

Koei Tecmo a annoncé la sortie de Samurai Warriors 5 cet été. Le jeu, développé par Omega Force, sortira sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, jouables sur PS5 et Xbox Series également.Nouvelle histoire, personnages retravaillés, graphismes stylisés... les développeurs promettent un vrai renouveau pour la série.Dès la semaine prochaine, de nouvelles informations devraient être livrée sur ce hack'n slash.