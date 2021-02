- Mortal Kombat, le remake s'offre une bande-annonce pleine d'amour et de câlins

Publié le Vendredi 19 février 2021 à 11:45:00 par Sylvain Morgant

Amis du bon goût et de la poésie bonsoir

Alors que beaucoup sont encore traumatisés par les précédents films sortis en 1995 et 1997, Warner s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un tout nouveau film.Réalisé par Simon McQuoid (connais pas) Mortal Kombat devrait sortir au cinéma US et sur HBO Max mi-avril 2021, tandis qu'il est daté pour le 7 avril chez nous.Au casting, nous retrouverons Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim et surtout Hiroyuki Sanada dans le rôle de Scorpion.Et y a pas à dire, cette bande-annonce fait son petit effet !