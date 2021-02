- MotoGP 21 annoncé pour le 22 avril

Publié le Vendredi 19 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Big vroum

Milestone et Dorna Sports S.L. sortiront MotoGP 21 le 22 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.On vous passe les "encore plus mieux", "encore plus de plus" et "cera même plus de mieux en plus" du communiqué de presse annonçant cette date de sortie.Bref. MotoGP 21, jeu de courses de motos, avec une nouvelle IA, un gameplay retravaillé et des graphismes plus fins. Jusqu'à 22 joueurs pourront s'affronter en ligne sur Next-Gen.On en reparle plus tard. En attendant, hop, vidéo.