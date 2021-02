- World’s End Club sort le 28 mai sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 février 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

It's a small world after all

NIS America sortira le 28 mai prochain le jeu World's End Club sur Nintendo Switch. Signé Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka, à qui l'on doit les séries Danganronpa et Zero Escape, World's End Club raconte l'histoire d'étudiants marginaux qui se retrouvent piégés dans un parc d'attractions lors d'un voyage scolaire. Et si ça peut vous paraître sympa à première vue, imaginez devoir écouter en boucle "It's a small world" toute la journée et toute la nuit...Le jeu jouera sur les liens d'amitiés entre chaque protagoniste, et promet une narration forte.