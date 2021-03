Revita : le rogue-like fait à nouveau parler de lui

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

En bien ?

Déjà disponible en accès anticipé sur Steam , Revita est, on vous le rappelle, l'oeuvre d'un seul homme : Benjamin Kiefer, que tous ses amis appellent Benji.En fait on n'en sait rien, mais tous les Benjamins se font appeler Benji, nan ?Même si lui préfère se présenter sous le pseudo Benstar et en attendant d'avoir la réponse à cette question totalement existentielle, le jeu Revita vous place dans la peau d'un jeune garçon amnésique d'avoir trop regardé des merdes sur Youtube (enfin on suppose) et qui va tenter de grimper dans une étrange tour horloge où vivent d'innombrables monstres et sont placés de nombreux pièges. Son but est d'en atteindre le sommet pour recouvrer la mémoire. Ce rogue-like platformer propose des niveaux générés aléatoirement.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.