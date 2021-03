Ashwalkers : une date de sortie très attendue

Publié le Mardi 16 mars 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Par nous, en tout cas

Nameless XIII, le nouveau studio créé par Hervé Bonin, co-créateur du jeu Life is Strange et co-fondateur du studio Dontnod, sortira son premier jeu, Ashwalkers, le 15 avril prochain.La date vient d'être annoncée via une nouvelle vidéo.e jeu à ambiance, en noir et blanc, se déroule deux siècles après que des catastrophes géologiques ont ravagé la planète. Vous allez suivre un groupe de survivants envoyés en éclaireurs pour trouver un endroit sûr pour leur tribu. Il sortira sur Steam. On vous en reparle bien vite.