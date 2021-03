Arkham Horror: Mother’s Embrace arrive bientôt

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 11:45:00 par Arthur Deleye

Un RPG-tactique dans le monde de Cthulhu



En 1926, un professeur d'astronomie est retrouvé mort dans son manoir, victime d'un meurtre odieux. Vous incarnez une équipe composée des 12 protagonistes de l'univers Arkham Horror, chacun avec ses particularités, afin de découvrir les secrets de cette mort mystérieuse.



Alors que vos enquêteurs affrontent les horreurs lovecraftiennes, leur santé mentale se dégradera. Causant des traumatismes qui impacteront l'enquête. Science curieuse, cauchemars vivants et culte sinistre, un large éventail d'ennemis vous feront face dans des combats au tour par tour, le tout en essayant de conserver la santé mentale de votre équipe.







Leprochain sortira Arkham Horror : Mother's Embrace, un jeu vidéo basé sur le jeu de plateau Arkham Horror et édité par Asmodee qui a justement l'habitude de transformer des licences de jeux de plateau en jeux vidéo. Le tout est produit par Artefacts Studio.Le jeu met fortement en avant sa narration et celle-ci reprend l'univers de son jeu de plateau, mais l'histoire est originale.Et si vous trouvez ma version de l'histoire hasardeuse, vous pouvez toujours vous tourner vers trailer de lancement.Le jeu sera vendu à 20 € dès le 23 mars et sortira sur PC, Xbox One, Ps4 et Nintendo Switch. Il est actuellement à -20% en précommande sur Steam Xbox One et le Nintendo Switch e-Shop.