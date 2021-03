Survive the Fall, un jeu de survie post-apocalyptique plutÃ´t allÃ©chant

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La fin du monde arrive !

Faut voir... Survive the Fall est un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique, après qu'un astéroïde a frappé la Terre et ravagé le monde, en l'an 2023.Mélange de gestion, puisque vous allez devoir construire votre village, assigner à vos résidents des tâches, protéger vos récoltes et vos habitations... mais aussi de combats tactiques au tour par tour, parce qu'il y aura des bandes ennemies à affronter, voire peut-être même des animaux sauvages affâmés, le jeu semble, via cette nouvelle bande-annonce, assez prometteur.Il est prévu pour cette année, si tout va bien. A suivre de près.