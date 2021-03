Nanotale, un jeu de rôle dactylographique

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hein ?

Nanotale est un jeu de rôle dactylographique créé par le studio indépendant Fishing Cactus où, comme son nom complètement barré l'indique, les développeurs ne boivent pas que de l'eau.Le jeu est prévu en version finale pour le 31 mars sur Steam Vous allez explorer un monde fantastique sur le point de s'éteindre, combattre des monstres, et tenter de manipuler l'environnement grâce à vos pouvoirs magiques. Et pour ça, les joueurs devront utiliser leurs capacités dactylographiques.Inutlie de s'habiller en secrétaire... ah mince, c'est vrai, maintenant on dit "assistante de direction" pour faire mieux et plus valorisant... mais bref. Laissez tomber le tailleur et les talons hauts. Le but est de taper au clavier vos instructions, le plus vite possible et sans faute, bien entendu...Le jeu est actuellement en accès anticipé à 14,99 €.