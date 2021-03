Snake Man’s Adventure : des héros bizarres sur PC et Switch

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Toi, t'as vraiment une sale gueule

par un enfant de 6 ans

Snake Man’s Adventure est un jeu de plateforme à scrolling horizontal qui se réclame de l'héritage de jeux tels que Metroid et Castlevania. Il est attendu pour le printemps sur PC, via Steam , et à la fin de l'anne sur Nintendo Switch.Développé par le studio indépendant DosoSoft, le jeu est à base de dessins faits à la mainde style rétro, mais aussi avec, semble-t-il, des photos trafiquées (et parfois floues) en fond.Snake-Man, super-héros inexpérimenté et en qui personne ne croit, décide d'aller sur Terre pour sauver les humains d'une invasion des Grandiots.On vous l'aurait bien testé à sa sortie, mais pour le coup, on a tous piscine.