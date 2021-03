Doom Eternal : The Ancient Gods, Ã‰pisode 2 dispo aujourd'hui

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça va poutrer sévère !

Le nouveau DLC de Doom Eternal, The Ancient Gods, Épisode 2 sort aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One. Disponible sans frais supplémentaire pour tous les possesseurs du Pass Year One ou de la Deluxe Edition, ce DLC peut aussi être acheté individuellement. Mieux encore : il n’est pas nécessaire de posséder le jeu complet Doom Eternal pour pouvoir acheter et jouer à ce DLC... en forme de stand-alone, donc.Au menu de ce DLC, de nouveaux environnements : les ruines d'anciennes colonies des Sentinelles, la Pointe du Monde, une cité terrestre luxuriante ravagée qui cache un mystérieux portail et même la forteresse du Seigneur des Ténèbres.De nouveaux ennemis seront également de la partie : le Baron blindé, le Diablotin de pierre, le Rôdeur maudit et le nouveau zombie Hurleur, qui renforce les démons à proximité quand il meurt.