EA Play disponible dans le Xbox Game Pass

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mais sinon, y'a des bons jeux aussi ?

Dans le cadre de son partenariat avec Electronic Arts, en attendant de les racheter un jour juste pour déconner, Microsoft a annoncé l'arrivée dès aujourd'hui, à partir de 22h, de l'offre EA Play pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC.Plus de 60 jeux PC seront dès lors disponible, via votre PC : Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer ou Les Sims, pour ne citer qu'eux.Bref; que des hits.Euh...