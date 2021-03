Where the Heart Leads, un jeu narratif sur PS4 et PS5

Publié le Jeudi 18 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une petite larme ?

Armature Studio développe actuellement un jeu narratif : Where the Heart Leads. Prévu sur PS4 et PS5 pour le 13 juillet prochain, il raconte l'histoire d'un homme, Whit Anderson, et de sa famille.Après avoir effleuré la mort lors d'une nuit d'orage, il va se retrouver dans un monde surréaliste et faire face à des moments de son passé, de son présent mais aussi de son futur. Chaque choix sera crucial pour lui et les siens.On nous annonce "des douzaines de fins différentes"...Encore un jeu pour faire chialer, quoi.