The King of Fighters XV : découvrez la Team Fatal Fury

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un trio de mâles

SNK Corporation a dévoilé une nouvelle équipe de combattants pour son The King of Fighters XV. Cette nouvelle équipe s'appelle la Team Fatal Fury et regroupe Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Higashi, trois vétérans des séries Fatal Fury et KOF.Terry et Andy sont deux frères bien décidés à venger la mort de leur père, assassiné par Geese Howard, criminel notoire. Ils parcourent le monde pour apprendre différents styles de combat.Joe Higashi, lui, est un champion de boxe Muay-thaï. Il a sympathisé avec Terry et Andy, et a décidé de leur venir en aide.The King of Fighters XV est toujours prévu pour cette année.