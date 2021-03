Heavenly Bodies : galères dans l'espace sur PC, PS4 et PS5

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ondule ton corps !

Heavenly Bodies est un petit jeu indé développé par 2pt Interactive. Il vous place dans la peau d'un cosmonaute des années 70. Toute la difficulté est de gérer le personnage, puisque le jeu se joue à la manette et que le premier stick dirige les bras et le second, les jambes.Doté d'une physique particulière (après tout, on est dans l'espace), Heavenly Bodies vous met face à des situations basées sur des faits réels.Le jeu est jouable en coop, en mode local, ou en ligne (sur PC). Galère, mais ça a l'air fun.Sortie prévue dans le courant de l'année.