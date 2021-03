Rustler annnocé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

GTA médiéval

Rustler est un GTA médiéval. Un Grand Theft Horse, parce qu'à l'époque, point d'automobile à voler, mais moult canassons. Se déroulatn dans un univers médiéval délirant, il vous place dans la peau d'une petite frappe. A vous de choisir vos missions, votre comportement... et vous pourrez même vous faire accompagner par votre barde personnel.Disponible depuis peu sur PC, le jeu est annoncé pour cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Et n'oubliez pas : au Moyen-Âge, les battes de baseball existaient déjà. Si, si.