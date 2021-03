PS5 : Découvrez la nouvelle manette PS VR !

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Gants de boxe

Sony PlayStation a dévoilé la nouvelle manette VR pour la PS5. Nouveau design, avec une forme d'orbe, elle se présente comme plus naturelle à prendre en mains, avec une liberté totale pour les mouvements.Cette nouvelle manette propose des gâchettes adaptatives, pour des sensations similaires à la manette DualSense de PS5, un retour haptique et la détection du contact des doigts, même si vous n'appuyez pas sur un bouton.On a surtout hâte de savoir le prix de cette nouvelle solution PS5 VR... et de la tester. Ouais, surtout de la tester, en fait...