- Outriders : vidéo avant lancement

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Futur succès ?

Pour rappel, mais vu qu'on vous en parlé souvent, vous devez maintenant être au courant, Outriders est un TPS RPG futuriste dans lequel vous incarnez un personnage qui a des facultés particulières. En effet, selon la classe que le joueur choisit, il pourra maitriser le feu (Pyromancer), les attaques sismiques (Devastator), ou le temps (Trickster).Après avoir colonisé une planète hostile, l'humanité l'a laissée au bord de l'extinction. Vous allez tenter de survivre sur cette planète hostile en affrontant les pillards et les créatures qui peuplent ce monde.Le jeu est prévu pour le 1er avril 2021 sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PS4 et PS5. Une nouvelle vidéo a été dévoilée par Square Enix.