- Traffic Jams sur Oculus Quest et PC VR le 8 avril prochain

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un flic au carrefour

Vertigo Games et Chicken Game Company sortiront leur jeu VR Traffic Jams le 8 avril prochain. Il est prévu sur PC VR, Oculus Quest et PS VR. Cette dernière version, par contre, sortira plus tard dans l'année. Priorité au PC.Traffic Jams vous permet de contrôler la circulation de villes. 5 villes sont prévues. Ou du moins des morceaux de ville. Amsterdam et Paris seront au menu.Outre la gestion du traffic, vous devrez faire face à des zombis, des guêpes tueuses ou des buildings en feu.