We Are The Caretakers, un nouveau RPG au tour par tour

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Au premier abord, j'ai lu ''We are the Cateaters''...

RPG au tour par tour se déroulant dans un monde futuriste inspiré de la culture africaine, We Are The Caretakers sortira en accès anticipé sur Steam le 22 avril prochain.Le jeu, signé Heart Shaped Games, donnera d'ailleurs 10% de ses revenus à une association de préservation des rhinocéros.S'inspirant de jeux tels que XCOM, We Are The Caretakers est un mélange de combats et de gestion. Vous allez devoir gérer vos ressources, vos soldats, votre réputaition, vos recherches technologiques mais aussi vos animaux et même tenter de former des alliances face à une menace qui s'en prend à votre planète.En tout cas, moi, ça me donne grave envie.Envie de courir à poil dans la brousse, certes, mais envie quand même.