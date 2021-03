Townscaper : un jeu qui ne sert à rien

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est là tout son intérêt

Déjà disponible sur Steam en accès anticipé depuis cet été, Townscaper est un jeu qui n'a aucun but, aucune mission, juste le plaisir de construire une ville, de changer les blocs d'immeubles, de maisons...Dans un graphisme pastel très coloré, il vous plonge dans une atmosphère douce et calme, entre beauté architecturale et poésie.Vous allez donc simplement construire. Pour le plaisir de bâtir.Le jeu est annoncé sur Nintendo Switch avant la fin de l'année.