- Cartel Tycoon : gérez un cartel de la drogue

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

3 jeux achetés, un sachet de coke livré chez vous

Cartel Tycoon est un jeu de gestion. Pas forcément révolutionnaire en soi : vous allez devoir gérer un empire, étendre votre influence, recruter les bonnes personnes, développer votre business...Sauf que cette fois, vous allez gérer un cartel de la drogue.Concurrents à écarter, police à éviter ou soudoyer, sans oublier les investissements dans des bars, nightclubs, compagnies de taxis ou autres entreprises "classiques" dans le but de blanchir votre argent...Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam Epic ou Gog.com . Et forcément, quand ça parle de putes et de drogue, ça nous intéresse.