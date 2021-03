- Assassin's Creed Valhalla : les druides sont en colère

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Et bien qu'ils aillent se faire enculer

Ubisoft a annoncé la sortie pour le 29 avril prochain de "La Colère des Druides", le nouveau DLC pour Assassin's Creed Valhalla.Cette extension emmènera les joueurs en Irlande, à la découverte d'un culte druidique ancien. Le but sera de traquer ses membres pour les exterminer, parce que c'est plus drôle comme ça. Ce DLC pourra être acheté au prix de 24,99 € ou sera inclus dans le Season Pass, vendu lui à 34,99 €.Au passage, la saison 2, appelée « La Saison d’Éostre », est disponible dès maintenant. Elle introduit de nouveaux contenus narratifs et de nouvelles missions dans le cadre de la Fête d’Éostre, un évènement à durée limitée qui durera jusqu'au 8 avril.Décoration de la colonie, mini-jeux de boisson, de tir à l'arc et de combat, trois nouvelles quêtes dont une chasse aux oeufs, trois nouvelles compétences et des récompenses exclusives de type personnalisation de son personnage ou de la colonie sont à gagner. Youpi.