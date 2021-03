- Life is Strange: True Colors annoncé par Square Enix

Publié le Vendredi 19 mars 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un nouvel opus de la saga Life is Strange a été dévoilé par Square Enix. Il s'agit de Life is Strange: True Colors. Il ne sera pas développé par Dontnod mais pas Deck Nine Games, à qui l'on doit déjà Life is Strange : Before the Storm. Sortie annoncée pour le 10 septembre prochain.Ce nouvel opus vous permettra de parcourir la petite ville de Haven Springs, en suivant les aventures d'Alex Chen. Ce nouveau personnage est doté d'un pouvoir surnaturel lui permettant de ressentir, absorber et manipuler les émotions des autres. Quand son frère meurt dans un accident... elle va tenter de faire la lumière sur cette disparition qui semble cacher certains secrets...Noter que Life is Strange Remastered Collection a également été annoncé, pour une sortie dans le courant de l'année. Il contiendra les éditions remastérisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm, avec graphismes et animations améliorés.