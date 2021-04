(TEST) Devolo Mesh Wifi 2 : une connexion au top dans toute la maison

Publié le Mercredi 28 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ça marche aussi pour les appartements, hein...

Avec l'explosion du télétravail, les gamins qui bossent à distance aussi, voire qui passent leur temps sur leurs ordis, leurs tablettes, leurs smartphones ou leurs consoles de jeu, le besoin d'une bonne connexion, stable qui plus est et répartie dans toute la maison (ou l'appartement) est aujourd'hui un véritable problème.Si vous galérez, des solutions existent.Elles sont chères. Certes. Mais il faut mettre le prix pour avoir de bons résultats et surtout, une bonne connexion, stable et performante, dans toutes les pièces. Et Devolo a une solution toute prête pour vous...