Hood: Outlaws & Legends, 8 minutes de gameplay commenté

Publié le Lundi 3 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Robin déboite

On ne présente plus Hood: Outlaws & Legends est un jeu de braquage en multijoueur PvP et PvE qui se déroule à l'époque de Robin des Bois, avec quelques petites notes de fantastique.Le jeu sort cette semaine le 7 mai en accès anticipé (si vous précommandez le jeu) et le 10 mai en sortie officielle sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Jouable multi par équipes de 4, il vous permet d'incarner une bande de voleurs qui prennent l'argent aux riches et aux puissant pour les redistribuer au peuple.Une vidéo de 8 minutes de gameplay commenté a été dévoilée.