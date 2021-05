- Rims Racing : un nouveau jeu de motos

Publié le Vendredi 7 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Va falloir mettre les mains dans le cambouis

Développé par RaceWard Studio et édité par Nacon, Rims Racing sortira le 19 août. Le jeu mélangera conduite et mécanique.8 motos seront disponibles dont la Ducati Panigale V4 R et la MV Agusta F4 RC. Une nouvelle moto a été dévoilée. Il s'agit de l'Aprilia RSV4 1100 Factory, lauréate de 7 titres mondiaux de SBK.Un outil permettra d'évaluer les performances de la moto en course, en fonction des éléments mécaniques choisis.Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.