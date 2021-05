Asus annonce ses deux prochains Zephyrus

Publié le Mercredi 12 mai 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Toujours plus loin, toujours plus haut...



Comme chaque année, Asus présente les nouvelles versions des différents modèles qu’ils produisent. Aujourd’hui, je vais vous parler des deux nouveaux Zephyrus qui sortiront bientôt. La gamme Zephyrus est, je vous le rappel, dédié àl’E-Sport avec des machines au top technologiquement et faites pour faire tourner les plus gros jeux sans aucun problème. Elles permettent en plus de streamer dans de bonnes conditions avec le matériel nécessaire. On a donc en premier le Asus Zephyrus M16. Il se place comme le digne successeur du Zephyrus G15 sortie en 2021. Il a été pensé pour être encore plus transportable. Il mesure 355mm par 243,5mm avec 19.9 mm d’épaisseur et un poids de 1,9kg. Il est un peu plus petit et léger que le G15 qui pesait 2.1 kg. Son écran est cependant plus grand avec ses 16 pouces comparé aux 15,6 pouces de son grand frère. Ce n’est pas un changement drastique, mais c’est quand même bon à prendre.

Au niveau du design, il reste assez fidèle à ce qu’on a pu voir auparavant. La version noire est semblable au G15 même si elle accueille des rayures RGB dans son dos. Ça lui donne un petit style sans trop en faire, personnellement, je valide !Passons désormais à l’intérieur de la bête. Et là, l’écart est déjà plus grand. On retrouve la carte graphique NVIDIA RTX 3070 et le dernier processeur Intel Core I9 de 11ème génération. Le combo des deux promet de faire étincelles. Il aura en plus 2 To de stockage avec un disque dur SSD de 4ème génération. Pour le son, on retrouve 6 haut-parleurs Dolby Atmos avec suppression de résonnance. Il y aura même une caméra d’intégrée et un micro à suppression de bruit.Niveau connectique, on retrouve un port HDMI et un support de carte SD. On a aussi un port USB Type C ainsi que trois ports USB normaux. Il y a bien évidemment un port Jack et RJ45.On m’a vendu ce PC comme une machine plus versatile qu’auparavant, et j’ai hâte d’en voir plus pour savoir si c’est le cas. Pour finir, le PC peut s’ouvrir entièrement, ce n’est pas la fonction la plus utile, mais je vous l’écris quand même.Le Asus Zephyrus M16 sortira au cours du troisième trimestre à partir de 1799€.Le deuxième Asus Zephyrus se prénomme S17 et il apporte son lot de nouveautés. Sa grosse particularité concerne son clavier mécanique qui se surélève quand on ouvre le PC à la manière de la tablette tactile du Zephyrus Duo. Il sera donc plus agréable à utiliser en jeu ou pour taper. Mais ce n’est pas là sa seule fonction. Ce soulèvement de clavier permet aussi de mieux refroidir le PC et de bien s’associer avec la technologie de refroidissement fonctionnant avec du métal liquide. Le Zephyrus S17 est donc là pour envoyer du gros avec une puissance très élevée. On retrouve une carte graphique GeForce RTX 3080 pour la version la plus puissante ainsi qu’un processeur Intel Core I9 de 11ème génération. Pour le stockage, on a trois disques durs SSD séparés de 1 To qui permettent un transfert de donnée optimale (10,5 Go par seconde).La batterie a aussi été revue pour une meilleure durée de vie avec ces 90 Wh. Elle se synchronise avec le GPU pour s’adapter à ces besoins et donc réguler sa consommation. La batterie se rechargera en plus très vite avec son mode Super Charge qui permet de regagner 50% de batteries en trente minutes.Pour l’écran, on a le choix entre un 17 pouces QHD avec 165Hz de taux de rafraîchissement ou un 17 pouces UHD avec support 4k et 120 Hz de rafraîchissement. C’est à vous de choisir votre configuration.L’audio sera là aussi excellent avec la meilleure technologie Dolby Atmos répartie à travers 6 haut-parleurs. La résonnance sera réduite, ce qui amènera à des basses plus profondes, donnant un son excellent. Il pourra être réglé via une molette se trouvant au-dessus du clavier. Il y aura aussi une caméra HD et un microphone 3D offrant différents modes d’enregistrement. Ce microphone bénéficiera en plus de la technologie Two-Way Al Noise Cancelation qui supprime tous sons indésirables.Au niveau du design, le S17 est assez sobre même si son châssis est fait en magnésium et en aluminium avec une finition noir qui évite les traces de doigts. Asus n’a pas fait de folie de ce côté-là et ce n’est pas plus mal.Pour la connectique, on a deux ports USB Type C et trois USB classiques. On retrouve aussi un lecteur de carte SD, un port HDMI, un port Jack et un port RJ45.Ces dimensions sont assez normales avec du 39.49 cm par 26.43 cm et une épaisseur de 1.99 cm. Mais la bête pèse quand même 2.6 kg.Le Asus Zephyrus S17 sera disponible durant le troisième semestre comme le M16 mais coutera 2499€Voilà, vous savez maintenant tous des deux prochains Zephyrus. Ils possèdent tous deux des arguments de choix, se sera à vous de trancher entre la versatilité du premier et la puissance du second.