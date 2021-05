- Horse Club Adventures : le meilleur jeu de l'année ?

Publié le Mercredi 12 mai 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Elle descend de la montagne à cheval...

En partenariat avec les figurines Schleich, bien connues des ch'tites n'enfants, le jeu Horse Club Adventures est annoncé pour le 27 mai sur Nintendo Switch et PS4 (boîte et numérique) et sur Xbox One et PC (numérique uniquement).Dans Horse Club Adventures, vous allez intégrer le Horse Club le temps des vacances et faire la connaissance de Hannah, Sarah, Sofia et Lisa. Toutes vont explorer les environs, dans un jeu à monde ouvert, récupérer des objets, prendre des photos, et bien entendu, vous pourrez modifier l'apparence de votre personnage et de vos montures.Le jeu offrira un mode libre ou un mode scénarisé avezc plus de 40 quêtes.On a grave hâte.