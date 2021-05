- Base One : survie en colonie spatiale

Publié le Mercredi 12 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend faire caca

Développé par le studio indépendant PixFroze, Base One vient de sortir sur PC. Des versions PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch sont prévues pour plus tard dans l'année.Dans Base One, vous allez explorer de nouvelles planètes, extraire leurs ressources mais aussi établir une base spatiale, gérer les ressources essentielles comme l'oxigène, la température, l'électricité, la nourriture...Il vous faudra aussi, bien évidemment, défendre votre base contre toute attaque...Le jeu est disponible sur Steam , mais aussi sur Gog.com . Prix de vente : 19,99 € (-20% pour quelques jours).