- Knockout City : le jeu de balle aux prisonniers, est sorti

Publié le Lundi 24 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Pers pas la balle

Le jeu basé sur le principe de la balle aux prisonniers (ou ballon prisonniers, c'est comme vous voulez), Knockout City, est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il est proposé en accès illimité pour les membres EA Play et Xbox Game Pass.5 playlists de départ, six ballons spéciaux et cinq cartes multijoueur sont incluses. Le jeu est à 19,99 € (édition classique) ou 29,99 € (édition deluxe).