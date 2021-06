- La bêta de Rogue Lords débute aujourd'hui

Publié le Mardi 1 juin 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est gratuit !

Rogue-like tactique qui se déroule au XVIIème siècle, durant la période des grandes découvertes, dans une dystopie sombre appelée Le Nouveau Monde, Rogue Lords lance sa bêta fermée aujourd'hui.Dans le jeu, vous allez incarner un Diable incapable de se réincarner et qui doit faire appel à ses sbires, tels que Dracula, Bloody Mary, le Cavalier sans tête, la Dame blanche et bien d’autres personnages mythiques, pour combattre les chasseurs de démons.Le jeu co-développé par Cyanide et Leikir Studio, sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.La bêta n'est disponible que sur PC. Pour s'y inscrire, c'est sur le site officiel que ça se passe.