Publié le Lundi 31 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier

Necromunda: Hired Gun sort demain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un FPS qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000, signé Focus Home Interactive et StreumOn Studio.Vous allez incarner un chasseur de primes, accompagné de son cyber-toutou, bien décidé à s'offrir gloire et richesse dans ce monde sans pitié et ultra-violent.La cinématique d'intro a été dévoilée.