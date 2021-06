Punk Wars : du steam, du diesel, du steel et de l'atom

Publié le Lundi 31 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et du punk, donc...

Jeu de stratégie développé par les polonais de Strategy Force, Punk Wars se dévoile comme un mélange de steampunk, dieselpunk, steelpunk et atompunk.Autrement dit, vous aurez une ambiance punk et des technologies issue de la vapeur, du diesel, de l'acier et de l'atom.4 factions seront disponibles dans ce jeu qui vous propulse sur les ruines du monde, dans le but de prendre le contrôle d'une ancienne mégalopole. Ces 4 factions seront justement steampunk, dieselpunk, steelpunk et atompunk. Chacun avec ses unités spéciales, ses capacités...Sortie prévue pour cette année. Une démo sera disponible du 16 au 22 juin durant le festival Steam Néo Fest.