Bloody Milkshake, la comédie sanglante d'action 100% féminine se dévoile

Publié le Lundi 31 mai 2021 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Crème glacée saveur poudre à canon

Réalisé par Navot Papushado, Bloody Milkshake mettra en scène Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh, Angela Basset et Paul Giamatti dans une comédie d'action 100% féminine (ndlr : et Paul ? Il a changé de sexe ?) où l'écossaise tiendra la tête d'affiche.Elle sera dans la peau de Sam, qui n'est encore qu'une petite fille lorsque sa mère Scarlet, tueuse à gages, est contrainte de l’abandonner pour la protéger. Bien des années plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère disparue et est elle-même devenue une tueuse à gages hors pair, travaillant pour la Firme. Un soir, lors d’une mission à haut risque, Sam se retrouve face à un dilemme : rester loyale à la Firme, ou sauver la vie d’une petite fille de huit ans. Commence alors une cavale survoltée qui conduira Sam à retrouver sa mère et ses anciennes associées.Sur tous nos écrans le 21 juillet