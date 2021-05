Publié le Samedi 29 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dehors !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Le beau temps est revenu et autant en profiter. Laissez tomber les jeux vidéo et allez profiter du bon air extérieur. Evitez les centres commerciaux et autres lieux d'affluence, parce que je vous rappelle qu'il y a encore un truc qui peut vous faire crever et vu le nombre de connards et connasses qui portent le masque n'importe comment - voire pas du tout - il y a toutes les chances que vous le chopiez.Mais sortez.Et si d'aventure vous jouez à quelque chose, dites-nous à quoi.