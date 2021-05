Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Et c'est tant mieux

On en remet une couche parce que le jeu le vaut bien, et qu'en plus, il est développé par des français. Alors voilà, Solasta : Crown of the Magister est disponible.Notre test est paru hier Bref. Allez, hop, bande-annonce de lancement.