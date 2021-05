- The Longest Road on Earth est disponible

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A découvrir

Pour rappel, The Longest Road on Earth est un jeu en pixel-art monochrome. Un jeu à ambiance, sans dialogue, avec des mécanismes de jeu basiques...Tout est basé sur la simplicité et l'émotion. Vous allez juste découvrir la vie des protagonistes, via des choses simples comme faire du vélo, souffler sur un pissenlit...Très poétique et intriguant, le jeu vient de sortir sur Steam