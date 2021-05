- Horizon Forbidden West : du gameplay 4K dÃ©voilÃ© !

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

C'est la journée des bonnes nouvelles

14 minutes de gameplay du très attendu jeu Horizon Forbidden West ont été dévoilées sur PS5. On y retrouvera Aloy qui va voyager vers l'Est des Etats-Unis, toujours dans ce monde post-apocalyptique où vivent des machines mortelles. De nouveaux ennemis humains seront aussi de la partie.Encore une fois, aucune date de sortie n'a été dévoilée. Mais selon les rumeurs venues de personnes autorisées à murmurer, le jeu pourrait débarquer en novembre de cette année.En tout cas, on en attend beaucoup.