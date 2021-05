Chivalry 2 : la bêta disponible

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un week-end médiéval ?

Depuis hier et jusqu'au 1er juin, la bêta ouverte de Chivalry 2 est disponible. Tout le monde peut y accéder, à condition d'aller la choper sur le site officiel du jeu . Elle se déroule sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC et est cross-platform.On vous rappelle rapidement le contenu de cette bêta d'un jeu dans lequel il va falloir se la jouer médiévale. Avec tout ce que cela comprend d'épées dans la gueule :