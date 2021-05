Snake Eyes se montre en vidéo

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 10:20:00 par Sylvain Morgant

Ninja muet, the origin story

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (oui, c'est le titre US du film) mettra en scène Henry Golding dans le rôle de Snake Eyes, le mystérieux Ninja muet de la franchise G.I. Joe.Comme toute Origin Story, on va avoir droit au classique entraînement, à la rencontre avec le meilleur pote qui fait tout pareil que le héros mais ils deviendront ennemis à la fin parce que c'est comme ça et nous verrons aussi d'autres personnages de la franchise de jouet.Les katanas seront de sortie le 23 juillet.On a hâte…