Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R, un nouveau jeu de courses

Publié le Vendredi 28 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tiré de la série d'action diffusée sur Netflix et produite par Universal Pictures et Dreamworks Animation, Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R est un jeu de courses prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il sortira en novembre prochain. Il s'agira de participer à un tournoi de courses de voitures dans 5 endroits du globe dont Rio, Los Angeles et le Sahara.Les joueurs pourront utiliser des équipements d'espions pour améliorer leurs bolides ou prendre le dessus face à leurs adversaires. Un mode multi et un mode local en écran splitté seront inclus.Pour rappel, Fast and Furious : Spy Racers (Les Espions dans la course en vf) a déjà 4 saisons disponibles. La série animée, inspirée de la saga de films Fast & Furious, raconte l'histoire de gamins, dont le cousin de Dom Toretto (joué par Vin Diesel à l'écran), Tony Toretto, qui sont recrutés par une agence gouvernementale pour combattre des criminels amateurs de grosses cylindées.