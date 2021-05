Monster Hunter Rise, la ver 3.0, avec des bonus

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Capcom a annoncé la disponibilité de la version 3.0 de son Monster Hunter Rise. Cette deuxième mise à jour gratuite introduit deux nouveaux monstres.Le premier est une variante de Valstrax, monstre issu du jeu Monster Hunter Generations Ultimate. Ce Dragon Ancien peut attaquer à partir de hautes altitudes. Le second est le Zinogre supérieur.D'autre part, une nouvelle quête tournant atour du Narwa du tonnerre et l'Ibushi conclut le scénario principal.Ajoutez de nouvelles armes et armures, de nouvelles compétences, et vous avez l'essentiel de cette nouvelle mise à jour.