Jeux Olympiques de Tokyo 2020 â€“ Le jeu vidÃ©o officiel, pour le 22 juin

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a une épreuve PCR ?

Le 100m

Le relais 4x100m

Le 110m haies

Le lancer du marteau

Le saut en longueur

Le baseball

Le basketball

Le volleyball de plage

Le BMX (Cyclisme)

La boxe

Le judo

Le rugby à sept

Le football

Le 100m nage libre (natation)

Le 200m quatre nages (natation)

L’escalade

Le tennis de table

Le tennis

Sega lancera Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel, sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC, le 22 juin prochain.18 épreuves seront incluses :Le Japon étant en pleine recrudescence de contamination au Coronavirus, on se demande si un mini-jeu "test PCR" sera inclus entre chaque épreuve. Ça pourrait être amusant, cela dit...