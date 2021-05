Far Cry 6 : du gameplay dÃ¨s demain

Publié le Jeudi 27 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hâte ou pas ?

Dans Far Cry 6, on incarnera Dani Rojas (homme ou femme), un résistant qui affrontera le tyran Anton Castillo sur l'île de Yara, un paradis tropical où le dictateur veut rendre sa gloire passé à l'île en asservissant sa population.Initialement prévu pour février dernier, le jeu a été repoussé à la fin de l'année. Il sortira sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X et PC.Dès demain, 18h30, une vidéo de gameplay sera présentée par Ubisoft. En attendant, un teaser a été dévoilé.