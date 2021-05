(TEST) Subnautica : Below Zero (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a quoi au fond de ta calotte ?

Subnautica : Below Zero se lance dans le grand bain, mais attention à la douche froide, il est temps pour les développeurs de se mouiller un peu... il y a des tas de jeux de mots pourris à faire sur un jeu qui se déroule majoritairement sous la flotte.Je crois qu'au fond, j'ai choisi le plus stylé dans mon sous-titre. Enfin, du moins, celui qui me correspond le plus. Et encore, vous avez échappé à : "La main dans la calotte", "Mets ta calotte" ou "Laisse-moi fouiller dans ta calotte". La proposition que j'avais faite en entrée de jeu : "Laisse-moi arracher ta calotte avec les dents" n'ayant pas été retenue pas l'équipe.Mais sinon, calotte ou pas, le jeu ne nous a pas laissé de glace...