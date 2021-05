Essayez la démo de Scarlet Nexus sur Xbox et Playstation

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 11:20:00 par Walid Hamadi

Tranchez, écrasez, éclatez

Bizarrement, ce n’est pas tous les jours qu’on annonce la disponibilité d’une démo. Aujourd’hui, c’est Scarlet Nexus qui offre aux joueurs la possibilité de l’essayer sur Xbox Series X/S et One. Dans deux jours, la démo sortira sur PS5 et PS4.



Vous pourrez y incarner Yuito ou Kasane et utiliser les pouvoirs psychiques de chacun jusqu’au premier boss du jeu. Yuito se bat avec des attaques à bout portant grâce à ses épées et peut emprunter les pouvoirs de Pyrokinésie, Téléportation, Clairvoyance et Sclérokinésie des membres de son équipe. De son côté, Kanase se spécialise dans les attaques à mi-parcours avec des couteaux volants. De plus, elle peut utiliser les pouvoirs suivants en fonction de la composition de son équipe : Electro kinésie, Hyper-vitesse, Invisibilité et Dédoublement.



Pour en voir plus du reste de la BEA, il faudra vous procurer le jeu à sa sortie le 25 juin prochain sur les Xbox, Playstations et PC.