King of Seas débarque dans tous les ports

Publié le Mercredi 26 mai 2021 à 10:40:00 par Walid Hamadi

Souquez les artibuses

C’est aujourd’hui que sort l’Action-RPG des mers King of Seas. Le jeu haut en couleurs de 3DClouds sort sur Xbox One, PS4, Switch et PC pour tous les amateurs de piraterie. Dans un monde généré procéduralement, vous devrez découvrir les trésors et personnages qui vous feront avancer vers votre but ultime : redorer le blason de votre famille de pirates après la spoliation de votre père.



Outre l’aléatoire de la map à chaque nouvelle partie, les difficultés viendront de la météo changeante et des ennemis variés. A vous de personnaliser et faire évoluer votre flotte via un arbre de compétences qui vous incitera à changer votre manière de jouer. Le jeu promet aussi de faire la part belle à l’exploration en plus des batailles navales.



Une démo est disponible sur Switch, Xbox et PC et une vidéo de lancement vient de paraître pour vous faire une idée de ce qui vous attend.